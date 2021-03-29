Эксперт рассказала, что водители не почувствуют возможного роста цен на такси

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Новое увеличение тарифов цен на такси может произойти в России из-за роста цен на бензин. При этом специалисты полагают, что не всегда цена на топливо сказывается на стоимости поездки. Даже если она все-таки поднимется, на зарплату таксистов это не повлияет.

Согласно ожиданиям аналитиков, в 2021 году поездки на такси будут стоить на пять-десять процентов дороже. На фоне сильного февральского снегопада в Москве цены на услуги данного вида транспорта подросли в два-три раза. В настоящее время они держатся на уровне 30-40 процентов выше, чем до увеличения.

При этом отмечается, что в провинциальных регионах страны этот показатель вернулся к прежнему состоянию, а на Дальнем Востоке, Урале и в Центральной России он вообще не менялся, сообщает телеканал «360». Вместе с тем, эксперты говорят о том, что параллельно возрастает цена на газ. Например, стоимость пропан-бутановой смеси на Алтае, в Новосибирской, Томкой и Кемеровской областях стала выше на 40 процентов. Повышается стоимость и метана. Например, один кубометр в 2020 году обходился в 14-16 рублей, а сейчас он подорожал до 19-20 рублей.

Как рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, если таксомоторные компании ощутят, что затраты на горюче-смазочные материалы гораздо выше запланированных расходов, то, естественно, стоимость поездок на таксе возрастет.

— Однако по большей части тарифы на услуги устанавливают агрегаторы. Они, конечно, будут стараться сдерживать их рост за счет реализации дополнительных бонусных программ и доплат таксопаркам, — считает Ирина Зарипова.

Она также отметила, что тарифы могут увеличиться, но незначительно. Эксперт не исключила, что цены могут подняться из-за ежегодной инфляции.

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