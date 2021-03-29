Актриса Шэрон Стоун рассказала о сексуальном насилии со стороны родного дедушки

@sharonstone / Фотография из официального аккаунта Шэрон Стоун в Instagram

Американская актриса Шэрон Стоун сообщила о сексуальном насилии со стороны родного деда. Об этом женщина рассказала в интервью изданию New York Times.

Стоун заявила, что дед по маминой линии растлевал ее вместе с сестрой Келли, когда они были в юном возрасте. Актриса добавила, что написала о случившемся в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Звезда призналась, что решила рассказать о своем опыте после того, как поговорила о случившемся со своей матерью. По словам Стоун, мама отреагировала на ее признание сдержанно, но была «сбита с толку» из-за услышанного.

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