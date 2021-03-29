Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Актриса Шэрон Стоун рассказала о сексуальном насилии со стороны родного дедушки
@sharonstone / Фотография из официального аккаунта Шэрон Стоун в Instagram

Актриса Шэрон Стоун рассказала о сексуальном насилии со стороны родного дедушки

Анастасия Волоснова

Звезды

Американская актриса Шэрон Стоун сообщила о сексуальном насилии со стороны родного деда. Об этом женщина рассказала в интервью изданию New York Times.

Стоун заявила, что дед по маминой линии растлевал ее вместе с сестрой Келли, когда они были в юном возрасте. Актриса добавила, что написала о случившемся в мемуарах, которые будут опубликованы в ближайшее время.

Звезда призналась, что решила рассказать о своем опыте после того, как поговорила о случившемся со своей матерью. По словам Стоун, мама отреагировала на ее признание сдержанно, но была «сбита с толку» из-за услышанного.

Читайте также: «Подозрение на перелом»: соведущий упавшей Стриженовой рассказал о ее состоянии

звезданасилиеШэрон Стоун
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте