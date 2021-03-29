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Экс-участницу шоу «Пацанки» Яну Лукьянову ограбили после свидания
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Экс-участницу шоу «Пацанки» Яну Лукьянову ограбили после свидания

Никита Абрамов

Происшествия

Участницу шоу «Пацанки» Яну Лукьянову ограбили в столице.

Со слов Лукьяновой, она познакомилась с мужчиной в приложении, после чего договорилась о встрече. На свидании молодые люди распивали алкогольные напитки. В какой-то момент мужчина начал приставать к девушке и склонять ее к интиму. Экс-участница шоу отказала ему. В ответ на это новый знакомый выгнал Лукьянову из квартиры, но, увидев, что девушка кому-то позвонила по телефону, вырвал его из рук и скрылся.

Девушка обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о краже из дома пенсионерки в центре Москвы. Грабителям удалось проникнуть к ней в квартиру через форточку.

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