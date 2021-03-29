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Грабители проникли в дом пенсионерки через форточку в центре столицы
Фото: sevbutovo.mos.ru

Грабители проникли в дом пенсионерки через форточку в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 3-я Фрунзенская улица, 17 Карта всех событий

Неизвестные ограбили пенсионерку в столичном районе Хамовники. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Москве в понедельник, 29 марта.

Инцидент произошел на улице 3-я Фрунзенская, дом 17. Вечером 27 марта пожилая женщина легла спать в своей квартире, оставив форточку открытой. Злоумышленники, воспользовавшись открытым окном, пробрались в квартиру. В этот момент проснулась хозяйка квартиры. Однако это не остановило правонарушителей. Применив силу к женщине, грабители вынесли из квартиры телевизор и часы.

Пенсионерка не пострадала. Стоимость украденных вещей оценивается в 20 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленникам может грозить до семи лет лишения свободы.

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