Космонавт Олег Артемьев сделал прививку от коронавируса

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Прививку от коронавирусной инфекции сделал Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев. По его словам, он готов вернуться к работе на Международной космической станции (МКС).

— Коронавирус показал, насколько кардинально может поменяться наша жизнь на всей планете, — сообщил Олег Артемьев.

По его словам, пандемия оказала свое влияние на каждого — как в России, так и в других странах мира, отмечает RT.

— Для нас, космонавтов, здоровье, безопасность и семья являются самым главным в жизни. Поэтому я и мои коллеги уже прошли вакцинацию, чтобы приступить к своему любимому делу, — добавил Олег Артемьев.

При этом он подчеркнул, что после прививки прекрасно себя чувствует.

Тем временем, ведущая телеканала «Царьград» побеседовала с врачом общей практики, обладателем статуса «Московский врач» Денисом Прокофьевым на тему пандемии COVID-19. По его словам, в настоящее время у медиков отработан механизм борьбы с инфекцией.

— Однако все равно в зоне риска находятся пожилые граждане. Дело в том, что у них немало хронических заболеваний. И это является отягощающим фактором, — объяснил Денис Прокофьев.

Он пояснил, что если представитель старшего поколения с гипертонией, сахарным диабетом и рядом других заболеваний заражается коронавирусом, то течение болезни у него будет проходить гораздо сложнее.

При этом он объяснил, как может протекать бессимптомная коронавирусная инфекция. По мнению эксперта, человек заражается, но благодаря хорошему иммунитету его организм справляется с болезнью без особых проявлений. Однако врач подчеркнул, что даже в этот период человек является заразным.

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