Пожар в квартире дома на юго-западе Москвы потушили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Каховка, 25 Карта всех событий

Пожар в квартире на восьмом этаже дома на юго-западе Москвы ликвидировали до прибытия спасателей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, по адресу улица Каховка, дом 25. Загорелась обшивка двери и стены в помещении, предназначенном под сауну. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Огонь ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных. Во время пожара в квартире находились два человека, состояние которых проверяют врачи.

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