Врач рассказал, к каким последствиям может привести бесконтрольное употребление льда

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Психиатрическое нарушение, которое заставляет человека бесконтрольно поедать лед, может очень сильно навредить желудку. Об этом рассказал врач, специалист-гастроэнтеролог Семен Рапопорт.

— Психиатрическое нарушение под названием «пагофагия» — то есть желание есть лед — объяснить гастроэнтерологическими причинами нельзя. Последствием этого недуга будет травма слизистой. А по сути дела — ожог льдом и начавшееся воспаление. Человек при этом будет ощущать боль, изжогу, а также прежде всего страдать от постоянной отрыжки, — рассказал Рапопорт.

Специалист предупредил, что даже просто держать долгое время лед во рту опасно для здоровья слизистой оболочки ротовой полости. Из-за переохлаждения может начаться воспалительный процесс, что разрушительно скажется на здоровье зубов, отмечает врач. Также употребление льда грозит анемией, правда, случается это довольно редко, пишет «Звезда».

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