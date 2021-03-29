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Навигацию судов возобновили на Суэцком канале
Фото: Youtube / Россия 24

Навигацию судов возобновили на Суэцком канале

Кирилл Николаев

В мире

Навигация судов на Суэцком канале возобновлена. Об этом в понедельник, 29 марта, заявил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа.

По его словам, контейнеровоз Ever Given снят с мели. Навигация возобновилась в 19:00 по московскому времени. Более 110 скопившихся у Суэцкого канала кораблей планируется провести через него до утра вторника, 30 марта, сообщает РИА Новости.

Напомним, судно, которое направлялось из Китая в Нидерланды, село на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала, полностью заблокировав движение по водной артерии. С тех пор работа по его освобождению шла круглосуточно. Специалисты проводили дноуглубительные работы, позже к делу подключились более 15 буксиров.

Читайте также: Рогозин поделился снимком со спутника севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза

движениесудноСуэцкий канал
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