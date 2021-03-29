Две полосы перекрыли на 46-м километре МКАД из-за столкновения трех автомобилей
Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий
Две полосы перекрыли на МКАД из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.
Отмечается, что в результате аварии есть один пострадавший. Его зажало в автомобиле.
В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что пять человек спасли при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице.
Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание гаражей на западе Москвы