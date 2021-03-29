Две полосы перекрыли на 46-м километре МКАД из-за столкновения трех автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

Две полосы перекрыли на МКАД из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.

Отмечается, что в результате аварии есть один пострадавший. Его зажало в автомобиле.

В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что пять человек спасли при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице.

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