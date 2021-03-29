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Ученые выяснили, почему при употреблении холодного болят зубы
Фото: pexels.com

Ученые выяснили, почему при употреблении холодного болят зубы

Никита Абрамов

Здоровье

Специалисты обнаружили причину боли в зубах при употреблении холодных продуктов. Оказалось, что дело в электрических импульсах.

Ионный канал TRPC5, который расположен в том числе и в зубах, крайне чувствителен к холоду. Получив сигнал об изменении температуры, каналы либо широко раскрываются, либо закрываются, что создает электрический импульс, который следует от клетки к клетке.

Ученые провели эксперименты на мышах. Обычные грызуны при погружении зубов в холодную жидкость проявляли активность, которая свидетельствует о том, что они чувствуют холод. Однако мыши, которым ученые заблокировали ионный канал, не проявляли беспокойства.

Как оказалось, большое количество TRPC5 расположено в одонтобластах — клетках, находящихся между пульпой и дентином. В случае если кто-то с разрушенной эмалью и обнаженным дентином пьет холодную воду или откусывает мороженное, клетки чувствуют холод, после чего отправляют сигнал боли в мозг, пишет журнал Science Advances.

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