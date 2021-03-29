МВД уточнило данные об аварии на юге Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 46-й километр Карта всех событий

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Москвы пострадали люди. Об этом в понедельник, 29 марта, рассказали «ВМ» в пресс-службе столичного главка Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, произошло столкновение двух автомобилей — легкового и фуры. Есть пострадавшие, степень тяжести их состояния уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

По словам очевидцев, в результате аварии легковой автомобиль оказался под фурой.

— «Ларгус» под фурой(( МЧС пилит машину, водительскую сторону, — пишет пользователь сервиса «Яндекс.Карты» Voctor V.

Ранее стало известно, что две полосы Московской кольцевой автодороги перекрыли на 46-м километре из-за аварии. Также сообщалось об одном пострадавшем, его зажало в машине.

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