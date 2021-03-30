Производители молока предупредили о риске роста цен

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Цены на молоко и молочные продукты могут вырасти в связи с расширением ответственности производителей за утилизацию упаковки. Об этом говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) главе правительства Михаилу Мишустину.

Как отмечают авторы письма, Концепция расширенной ответственности производителей за утилизацию тары требует от производителей с 1 января 2022 года перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Компании, которые по той или иной причине не смогут выполнить данное требование, должны будут выплачивать экологический сбор по двойному нормативу.

Производители считают, что данная норма фактически является дополнительным налогом на упаковку. Они также заявляют, что на практике утилизировать всю тару невозможно, так как в стране недостаточно не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора. Кроме того, часть упаковки выбывает из жизненного цикла естественным образом: например, бумага размокает и больше не подлежит переработке.

В РСПП считают, что введение двойного экосбора для компаний, не выполнивших требование по 100-процентной утилизации тары, приведет к росту затрат производителей примерно на 19,2 миллиарда рублей.

В связи с этим правительство просят снизить норму по переработке упаковки до 35 процентов в 2020 году, а затем постепенно повышать норматив. Кроме того, авторы письма просят предусмотреть оплату экологического сбора за 100% упаковки только для компаний, которые вообще не перерабатывают свою тару.

Как указала исполнительный директор ассоциации «Промышленность за экологию» Любовь Меланевская, один лишь 100-процентный норматив утилизации приведет к увеличению себестоимости потребительских товаров в упаковке в среднем на два-три процента. В результате цена таких товаров для потребителя может возрасти на пять-шесть процентов.

При этом наиболее чувствительной в данном отношении является молочная продукция, поскольку данные товары уже идут в продажу с минимальной маржой производителя, рассказала Меланевская.

Министерства природы, сельского хозяйства, а также промышленности и торговли пока не прокомментировали данную информацию, пишут «Известия».

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