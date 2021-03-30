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Сотрудники Росгвардии помогли пожилому москвичу вернуться домой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сотрудники Росгвардии помогли пожилому москвичу вернуться домой

Татьяна Плотникова

Город

В Москве сотрудники Росгвардии помогли пожилому мужчине с нарушениями памяти вернуться домой. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в пресс-службе столичного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Как уточнили в ведомстве, сотрудникам вневедомственной охраны рассказали, что из дома ушел и не вернулся пожилой москвич, страдающий потерей памяти. Автомобильным патрулям Росгвардии были переданы эти сведения, а также приметы мужчины.

В ходе проверки близлежащих дворов и улиц росгвардейцы обратили внимание на пожилого человека, схожего по приметам с разыскиваемым. Мужчина плохо ориентировался в пространстве, не мог назвать своего имени и адреса проживания.

Установив личность мужчины, сотрудники Росгвардии доставили его домой и передали родным, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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