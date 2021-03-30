Австралия ввела санкции против россиянина и четырех российских компаний

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Власти Австралии объявили о введении санкций в отношении четырех российских компаний, а также одного гражданина РФ. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в министерстве иностранных дел Австралии.

Санкции вводятся в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, уточняется в заявлении главы австралийского МИД Мариз Пейн.

Ограничительные меры, введенные в координации с Канадой, подразумевают адресные финансовые санкции и запрет на поездки, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Канада ввела санкции против двух россиян и четырех компаний из России и Украины из-за крымского вопроса. Под санкции попали Александр Ганов, Леонид Рыженькин, компания «Ленпромтранспроект» и управление строительства железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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