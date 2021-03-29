«Большая глупость»: депутат Госдумы прокомментировал санкции Канады из-за Крыма

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме назвали санкции Канады из-за Крыма «большой глупостью». Соответсвующее заявление сделал депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет.

Канада ввела санкции против двух россиян и четырех компаний из России и Украины из-за крымского вопроса в понедельник, 29 марта.

Шеремет заявил, что введение санкций показывает непродуктивность и деструктивность санкций Канады. По его словам, новые меры вредят отношениям между странами.

— Санкции уже не вызывают никаких эмоций. Мы смотрим на них спокойно. Запад использует санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды. Санкции Канады — это большая глупость и недальновидность политиков, стоящих у власти, — отметил Шеремет.

Он добавил, что Канада завидует России, поэтому пытается повлиять на ее экономику, когда нужно развивать «дружеские отношения». По словам Шеремета, на фоне санкций российская экономика перестала зависеть от западных стран и стала более устойчивой, пишет РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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