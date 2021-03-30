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Школьники нарисуют баннер для семейного сектора стадиона московского ФК ЦСКА
Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА / Иван Гущин

Школьники нарисуют баннер для семейного сектора стадиона московского ФК ЦСКА

Иван Юминов

Город

Баннер для семейного сектора домашней арены ФК ЦСКА выберут на конкурсе для школьников «Красно-синий художник», который пройдет с 5 апреля по 21 мая. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки во вторник, 30 марта.

— Принять участие в нем приглашают школьников всех возрастов в составе команд до десяти человек во главе с наставником — педагогическим работником. Каждая школа может выдвинуть только одну творческую группу, — сообщили в ведомстве.

Эскиз должен быть нарисован до 9 мая. Представителю команды необходимо будет зарегистрироваться в центре «Патриот. Спорт», прикрепив работу к форме. Жюри, в состав которого войдут сотрудники центра и представители клуба, выберет лучшую работу и предоставит материалы, чтобы перенести ее на большое полотно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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