Столичный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба 23 марта.

Хорватский специалист сменил на посту тренера Виктора Ганчаренко, об увольнении которого стало известно 22 марта. Детали контракта не уточняются.

— К работе Ивица приступит уже 23 марта. Его представят команде, и он проведет свою первую тренировку, — сообщается на сайте ЦСКА.

Фото: pfc-cska.com

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он играл на позиции нападающего и забил 44 гола в 116 матчах.

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