Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столичный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Столичный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера

Илья Ашуров

Спорт

Футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича главным тренером команды. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба 23 марта.

Хорватский специалист сменил на посту тренера Виктора Ганчаренко, об увольнении которого стало известно 22 марта. Детали контракта не уточняются.

— К работе Ивица приступит уже 23 марта. Его представят команде, и он проведет свою первую тренировку, — сообщается на сайте ЦСКА.

Столичный клуб ЦСКА объявил о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера Фото: pfc-cska.com

Ивица Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Он играл на позиции нападающего и забил 44 гола в 116 матчах.

Читайте также: Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера футбольного клуба «Торпедо»

футболглавный тренерЦСКА
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте