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Женщина подменила пожилой москвичке 500 тысяч рублей на билеты «банка приколов»
Фото: moscow-live

Женщина подменила пожилой москвичке 500 тысяч рублей на билеты «банка приколов»

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Тихвинская улица, 17с1 Карта всех событий

Неизвестная подменила в центре столицы деньги пенсионерки в размере 500 тысяч рублей на билеты «банка приколов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве во вторник, 30 марта.

Инцидент произошел на улице Тихвинской, дом 17. По словам мужчины, который подал заявление в полицию, мошенница подменила деньги в размере около 500 тысяч рублей, лежавшие в шкафу квартиры его 92-летней матери, на недействительные купюры. В пресс-службе ведомства отметили, что по этому факту проводится проверка, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось об избиении четырехлетнего мальчика отцом на севере города.

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МВД России по Москвебилеты «банка приколов»мошенничество
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