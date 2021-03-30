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Дмитрий Песков перечислил страны, с которыми дружит Россия
Фото: Администрация президента РФ

Дмитрий Песков перечислил страны, с которыми дружит Россия

Анастасия Колоскова

Внешняя политика

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Россия в настоящий момент дружит со многими государствами, в число которых входит Индия, Китай, ряд постсоветских, латиноамериканских, африканских и европейских стран, а также большинство государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

— Таких отношений гораздо больше. Это все пространство бывшего Советского Союза, за исключением Грузии, Украины и стран Балтии. У нас прекрасные отношения с республиками СНГ, углубленная интеграция со странами ЕАЭС, — цитирует Пескова издание «Аргументы и факты».

По словам пресс-секретаря, ключевой интеграционный процесс на территории бывшего СССР на данный момент происходит в Союзном государстве России и Белоруссии.

Песков отметил, что большой интерес к отношениям с Россией проявляют страны Латинской Америкии «целый ряд европейских стран». Он подчеркнул, что несмотря на то, что «с Брюсселем дела идут неважно», диалог со странами из Евросоюза продолжается.

Пресс-секретарь сообщил, что страны Африки на недавнем саммите с Россией продемонстрировали большой интерес к развитию взаимных отношений.

Как уточнил Песков, перечисление друзей нашей страны следовало бы «начать с Китая», к ним же относится Индия.

— И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии, — заключил пресс-секретарь.

Он отметил, что у России есть огромное пространство для взаимовыгодной кооперации.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы, так как это невозможно.

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