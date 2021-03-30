Число совершенных иностранцами преступлений в 2021 году выросло на 2 процента

Фото: moscow-live

Количество совершенных иностранцами преступлений в январе — феврале 2021 года выросло на 1,9 процента по сравнению с 2020-м и составило 6,2 тысячи. Об этом сообщается в сборнике Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно данным Генпрокуратуры, 4,8 тысячи преступлений было совершено гражданами стран СНГ. Этот показатель на 12,6 процента меньше результата прошлого года. В отношении иностранцев было зарегистрировано 2,3 тысячи преступлений.

Сообщается, что большинство правонарушений было совершено иностранными гражданами в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Автомобиль с трупом в салоне нашли в московском районе Текстильщики