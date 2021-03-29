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Автомобиль с трупом в салоне нашли в московском районе Текстильщики
Фото: feo.rk.gov.ru

Автомобиль с трупом в салоне нашли в московском районе Текстильщики

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, 2-й Саратовский проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в особо тяжком преступлении. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве в понедельник, 29 марта.

Ночью 26 марта в отделение полиции поступило сообщение о следах крови на асфальте. Приехавшие на место силовики инициировали розыскные мероприятия, которые привили их к автомобилю с трупом в салоне. Уточняется, что тело мужчины нашли в московском районе Текстильщики во 2-м Саратовском проезде. Его тело было искажено множественными ножевыми ранениями.

Силовики уже задержали подозреваемого в совершении убийства, им оказался мужчина 2002 года рождения. Проводится следственная проверка.

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