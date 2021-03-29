Автомобиль с трупом в салоне нашли в московском районе Текстильщики

Фото: feo.rk.gov.ru

Россия, Москва, 2-й Саратовский проезд Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в особо тяжком преступлении. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве в понедельник, 29 марта.

Ночью 26 марта в отделение полиции поступило сообщение о следах крови на асфальте. Приехавшие на место силовики инициировали розыскные мероприятия, которые привили их к автомобилю с трупом в салоне. Уточняется, что тело мужчины нашли в московском районе Текстильщики во 2-м Саратовском проезде. Его тело было искажено множественными ножевыми ранениями.

Силовики уже задержали подозреваемого в совершении убийства, им оказался мужчина 2002 года рождения. Проводится следственная проверка.

Читайте также: Стали известны подробности смерти мужчины в машине около больницы на западе Москвы