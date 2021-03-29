Стали известны подробности смерти мужчины в машине около больницы на западе Москвы
Мужчина, труп которого был обнаружен в машине на западе столицы, скорее всего, был одним из участников драки, произошедшей на территории ТЦ «Фуд Сити». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 марта.
Ранее «ВМ» сообщала о трупе мужчины, найденном в машине, которая была припаркована на Большой Очаковской улице около больницы.
В субботу ночью, 27 марта, произошла драка со стрельбой, в ходе которой пострадали несколько человек. Двое пострадавших получили ножевые ранения и были доставлены в реанимацию. Еще один пострадавший, вероятно, найденный накануне мужчина, получил во время конфликта ранения и пытался добраться до больницы на машине. Предполагается, что мужчина умер, не успев доехать до медучреждения.
На данный момент личность мужчины не установлена, его тело доставили в морг. Причины конфликта на территории торгового центра устанавливаются. По данному факту проводится проверка.
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