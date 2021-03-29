Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Стали известны подробности смерти мужчины в машине около больницы на западе Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стали известны подробности смерти мужчины в машине около больницы на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

Мужчина, труп которого был обнаружен в машине на западе столицы, скорее всего, был одним из участников драки, произошедшей на территории ТЦ «Фуд Сити». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 марта.

Ранее «ВМ» сообщала о трупе мужчины, найденном в машине, которая была припаркована на Большой Очаковской улице около больницы.

В субботу ночью, 27 марта, произошла драка со стрельбой, в ходе которой пострадали несколько человек. Двое пострадавших получили ножевые ранения и были доставлены в реанимацию. Еще один пострадавший, вероятно, найденный накануне мужчина, получил во время конфликта ранения и пытался добраться до больницы на машине. Предполагается, что мужчина умер, не успев доехать до медучреждения.

На данный момент личность мужчины не установлена, его тело доставили в морг. Причины конфликта на территории торгового центра устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Силовики задержали мужчину, склонявшего несовершеннолетних к руфингу

конфликтдракатруп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте