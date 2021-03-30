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«Не хотелось жить»: Ирина Безрукова рассказала, как пережила развод с мужем
Фото: Агентство городских новостей «Москва»

«Не хотелось жить»: Ирина Безрукова рассказала, как пережила развод с мужем

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Ирина Безрукова 15 лет была счастлива в браке с Сергеем Безруковым. Она рассказала, что они никогда не ссорились и принимали спокойно решения друг друга. Но артист решил уйти от супруги, так как встретил новую любовь. Актриса очень тяжело переживала этот разрыв, так как в этот год она похоронила единственного сына Андрея, которого родила в первом браке.

— Были моменты, когда жить не хотелось, потому что я не видела смысла. Так получилось, что моя жизнь была сосредоточена на двух мужчинах — сыне и муже. Я думала, что они будут со мной до конца моей жизни, но так не случилось. Я поняла, что нужно принять уход обоих, — сказала актриса в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Она призналась, что почти пять лет пыталась учиться заново жить без самых дорогих ей людей. Актриса смогла принять решение Безрукова уйти от нее и создать новую семью. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Напомним, что Сергей Безруков в 2016 году женился на режиссере Анне Матисон, которая родила ему двоих детей — дочку Марию и сына Степана.

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Сергей БезруковИрина Безруковаразвод
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