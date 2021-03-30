Около 45 человек погибло в давке во время прощания с умершим главой Танзании

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В давке во время траурной церемонии прощания с покойным президентом Танзании Джоном Магуфули погибло не менее 45 человек. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

Еще 37 человек пострадали. Магуфули скончался 17 марта от сердечного приступа. При этом утверждалось, что он был серьезно болен коронавирусом. Бывший президент утверждал, что в его стране нет COVID-19, и призывал граждан молиться три дня для борьбы с респираторными заболеваниями. Власти страны также не планировали закупать вакцины от коронавируса, пишет местная газета Citizen.

Ранее сообщалось о гибели в давке пяти студентов в Боливии.

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