Выставка «Буква Странника» откроется в Музее Востока

Фото: Анна Быкова

Государственный музей Востока представляет выставку топографической миниатюры художника Марии Комысы «Буква Странника». Выставка будет открыта с 9 апреля по 25 мая в главном здании на Никитском бульваре, сообщается на сайте музея.

В центре выставки — 20 графических работ, воссоздающих оригинальные образы городов исламского Востока. Для создания каждой из них художник на протяжении нескольких месяцев изучала старые карты, летописи и книги.

Экспозицию дополнят графические и живописные работы с изображением архитектуры Востока, пейзажи, жанровые сцены, портреты, а также автопортрет художника.

Произведения Марии Комысы — это творческое переосмысление традиции топографической миниатюры, которая зародилась в Османской империи в XVI веке. Старинные города Ирана, Турции и Индии предстанут перед зрителями глазами современного художника, знающего и любящего исламскую культуру.

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