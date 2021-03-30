Футболист московского «Локомотива» Крыховяк заразился COVID-19

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Полузащитник ФК «Локомотив» и сборной Польши Гжегож Крыховяк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

На 31 марта у его сборной запланирован матч против команды Англии в рамках чемпионата мира — 2022. Всего в расположении сборной четверо футболистов с COVID-19, сообщает пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский на своей странице в Twitter.

В составе «Локомотива» Крыховяк стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Он выступает за клуб с 2018 года.

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