Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Футболист московского «Локомотива» Крыховяк заразился COVID-19
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Футболист московского «Локомотива» Крыховяк заразился COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Полузащитник ФК «Локомотив» и сборной Польши Гжегож Крыховяк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом стало известно во вторник, 30 марта.

На 31 марта у его сборной запланирован матч против команды Англии в рамках чемпионата мира — 2022. Всего в расположении сборной четверо футболистов с COVID-19, сообщает пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский на своей странице в Twitter.

В составе «Локомотива» Крыховяк стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Он выступает за клуб с 2018 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцину от COVID-19 AstraZeneca переименовали в Vaxzevria

футболФК «Локомотив»коронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в