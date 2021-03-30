Юрист рассказала о нюансах процедуры переоформления земельного участка

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Как можно осуществить процедуру переоформления земельного участка, а также с какими подводными камнями можно столкнуться, рассказала адвокат Дарья Морозова.

В первую очередь эксперт объяснила, что данная процедура подразумевает переход прав собственности на землю от одного человека к другому. Сделать это можно как на юрлицо, так и на физическое лицо. Однако важно понимать, что переоформить права собственности на данный вид недвижимости может только тот человек, который документально является его владельцем. При этом если он не может лично присутствовать во время переоформления, то ему нужно заранее позаботиться о назначении доверенного лица.

Какие документы нужны для переоформления земельного участка

Для совершения этой юридической процедуры с собой нужно иметь: оригиналы паспортов собственника и того лица, на чье имя будет переоформлен участок; документ, подтверждающий право собственности на данную землю; кадастровый паспорт участка земли; подтверждение права на владение землей; три экземпляра договора о заключении сделки купли-продажи или дарения; если одну из сторон договора будет представлять посредник, то ему нужно иметь доверенность; квитанцию оплаты государственной пошлины.

По словам юриста, чаще всего процедура переоформления участка земли зависит от вида осуществляемой сделки. Это означает, что несколько нюансов отличают продажу земли от дарения. Все тонкости сделки будут зависеть от сложившихся обстоятельств и условий.

Продажа земли

Так, по мнению адвоката, переоформить данную недвижимость можно на основании договора купли-продажи, если продавец не является родственником покупателя. Однако тут следует проявить осторожность и не пытаться хитрить. Дело в том, что административные органы уделяют внимание разного рода проверкам, чтобы исключить различные махинации. Как пояснила Морозова, отказать в заключении сделки могут по разным причинам: нет размежевания участка и кадастрового номера; землей распоряжаются несколько человек, что становится предметом спора; участок находится под обременением, отмечает ФАН.

Дарственная

Этот способ подходит для тех, кто хочет переоформить земельные владения на родственника. По закону в стандартных ситуациях необходимо оплатить 13 процентов от кадастровой стоимости участка. Помимо этого, для оформления данной процедуры нужно предоставить: свидетельство о праве собственности; документы, подтверждающие, что на продажу земли нет ограничений и на участок никто не претендует; договор, зарегистрированный в нотариальной конторе, расположенной по месту регистрации участка.

Также важно учитывать, что дарение является исключительно безвозмездной передачей чего-либо.

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