Невролог рассказал, о каких проблемах может говорить онемение в теле

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Признаком наступающего инфаркта или инсульта может служить чувство онемения в руках и ногах или по всему телу. Помимо этого, данное ощущение является свидетельством ряда других патологий. Об этом рассказал врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов.

— В первую очередь необходимо обратить внимание на ту часть, которая теряет чувствительность. Если речь идет об онемении всего тела, то это явный знак того, что с организмом что-то не так, — подчеркнул Евдокимов.

По его словам, таким образом могут проявляться, например, сахарный диабет, полинейропатия и сосудистые поражения. В случае если это ощущение возникло внезапно или онемели кончик носа, губы, язык, пальцы, руки, ноги, то, это говорит об очень плохом признаке. Как пояснил невролог, стоит задуматься и о предынсультном состоянии, и об инфаркте миокарда. Все это может давать ощущение онемения по всему телу, отмечает «Радио 1».

— Для начала нужно принять удобную позу. Если человек в сковывающей одежде, то необходимо все расстегнуть, освободить дыхание. Надо прекратить физическую работу, занятие спортом, — пояснил Евдокимов.

Если это произошло во время стрессовой ситуации, ссор или конфликтов, то нужно остановиться и начать дышать. По мнению эксперта, если вовремя сориентироваться, эти состояния могут не развиться дальше. То есть организм должен получить паузу, тогда он сможет воспрепятствовать сосудистой катастрофе.

Если онемение определенных участков тела происходит у человека постоянно, то это говорит о проблемах с внутренними органами. Например, так организм сигнализирует об образовании камней в почках, неполадках в желчном пузыре или кишечнике. Кроме того, по мнению невролога, участившиеся случаи онемения в руках являются следствием постоянного пользования гаджетами.

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