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Российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет
Фото: Минобороны РФ

Российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет

Полина Долганова

Армия

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет на Воронежском авиастроительном объединении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

Ил-112В взлетел в 11:35 и приземлился в 12:04.

Сообщается, что самолетом управлял экипаж в составе главного пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя и Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя Дмитрия Комарова и бортинженера, испытателя Николая Хлудеева.

— В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено, — заявили в пресс-службе корпорации.

Свой первый полет военный самолет совершил 30 марта 2019 года. После него Ил-112В был усовершенствован и стал легче в весе.

Ил-112В является первым военно-транспортным самолетом, который разработали в России с нуля в постсоветский период.

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