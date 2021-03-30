Песков заявил, что в Европе предлагали вакцинировать иностранцев в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Представители некоторых европейских стран предлагали пускать иностранцев в Россию для вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время подавляющее большинство стран испытывает проблемы с вакцинами. Вопрос, пускать ли иностранцев в Россию для вакцинации от коронавируса, необходимо решать в правительственном оперативном штабе.

— Это тема для штаба в правительстве, который возглавляет Татьяна Голикова, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что президент будет ориентироваться на рекомендации, которые выносятся правительственным штабом.

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