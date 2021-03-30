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Песков дал оценку публичной вакцинации Шойгу от COVID-19
Фото: пресс-служба Совфеда

Песков дал оценку публичной вакцинации Шойгу от COVID-19

Иван Юминов

Общество

Кремль положительно оценил вакцинацию от коронавируса перед камерами министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 30 марта.

— Расцениваем только позитивно, потому что личный пример бесценен, — заявил он.

Песков дал оценку публичной вакцинации Шойгу от COVID-19Фото: Минобороны РФ

Песков отметил, что у каждого государственного деятеля есть свои внутренние ориентировки, поэтому президент Владимир Путин не стал делать процесс своей вакцинации публичным.

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вакцинаДмитрий ПесковСергей Шойгу
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