Песков дал оценку публичной вакцинации Шойгу от COVID-19
Кремль положительно оценил вакцинацию от коронавируса перед камерами министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 30 марта.
— Расцениваем только позитивно, потому что личный пример бесценен, — заявил он.
Песков отметил, что у каждого государственного деятеля есть свои внутренние ориентировки, поэтому президент Владимир Путин не стал делать процесс своей вакцинации публичным.
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