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Результаты почти 100 процентов тестов на COVID-19 в России выдают в течение 48 часов
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Результаты почти 100 процентов тестов на COVID-19 в России выдают в течение 48 часов

Ксения Монахова

Здоровье

Результаты 99 процентов тестов на коронавирусную инфекцию в России выдаются в течение двух суток. Об этом во вторник, 30 марта, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина.

По ее словам, на сегодняшний день Россия находится на третьем месте в мире по охвату тестированием на коронавирусную инфекцию.

— При этом в настоящий момент 99 процентов результатов мы имеем возможность выдавать менее чем за 48 часов, что, конечно, очень важно при всех тех мерах, которые мы можем принять вместе с нашим практическим здравоохранением, — подчеркнула Брагина в рамках круглого стола.

Специалист добавила, что в настоящее время практикуются экспресс-методы, позволяющие выявлять заболевших COVID-19 в течение 20 минут, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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