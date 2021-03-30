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Дома с газовым оборудованием в Подмосковье проверят после пожара в Химках
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дома с газовым оборудованием в Подмосковье проверят после пожара в Химках

Виктория Родимкина

Происшествия

В Московской области проверят все дома с газовым оборудованием для обеспечения безопасности жителей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства во вторник, 30 марта.

— Все дома с газовым оборудованием в Подмосковье будут тщательно обследованы ради безопасности жителей, — уточнили в сообщении.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководителями правоохранительного блока подчеркнул, что это позволит свести к минимуму риски и избежать трагедий, подобной той, что произошла в Химках.

Также он заявил, что участились случаи анонимных звонков о минировании. Андрей Воробьев призвал власти внимательно следить за ситуацией и пресекать подобные действия, сообщает РИА Новости.

Напомним, инцидент в Химках произошел утром в пятницу, 19 марта, по адресу улица Зеленая, дом 16. Взрыв прогремел на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома. По данным СК, в ходе ликвидации пожара и разбора завалов обнаружены тела троих человек, в том числе одного ребенка. Позднее стало известно, что еще один пострадавший скончался в больнице.

Читайте также: Жильцы дома в Химках, где произошел взрыв, начали забирать свои вещи из квартир

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