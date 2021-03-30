Доктор Комаровский рассказал, как правильно измерять температуру

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о частых ошибках при измерении температуры тела. Также он объяснил, как именно можно определить ее правильно.

По словам доктора, в большинстве стран измеряют температуру оральным или ректальным способом. Однако температура в подмышечной впадине идентична перечисленным измерениям.

— Все, что для этого надо, — на пять минут прижать руку к туловищу! — отметил Комаровский.

Однако многие не держат градусник достаточно долго. По правилам следует проводить измерение в течение 10 минут, пять из которых будет достаточно для того, чтобы температура в подмышечной впадине поднялась до настоящего значения, а еще пять — для ее фиксации прибором.

Также перед измерением термометром следует обязательно протереть подмышечную впадину, так как замеры нужно проводить на сухую кожу.

В случае если взрослый измеряет температуру у ребенка, то последнего стоит запеленать или обнять. Комаровский в своем Instagram-аккаунте уточнил, что ни в коем случае нельзя прерывать процедуру, так как это может сказаться на точности результата.

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