Минпросвещения намерено запустить программы образовательных обменов

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Министерство просвещения Российской Федерации планирует запустить с начала нового учебного года программы по образовательному обмену. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, Россия ежегодно принимает тысячи иностранных школьников в детских лагерях, среди которых «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». В 2019 году российские детские центры приняли 3,5 тысячи детей из других государств. В этом году появятся условия для возобновления программы по образовательному обмену.

— Более того, с начала нового учебного года планируем расширить эту работу, запустить программы образовательных обменов и принимать ежегодно до 1,5 тысячи иностранных школьников, — цитирует Кравцова ТАСС.

Он подчеркнул, что сделать это планируется на целую четверть на базе международного центра образования «Интердом».

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