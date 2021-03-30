Эксперт по этикету озвучила правила общения в интернете

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Правила современного онлайн-общения меняются и постепенно переходят на новый уровень. Эксперт по этикету и деловому протоколу, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, лектор вузов и интеллектуальных клубов Татьяна Баранова рассказала, как правильно строить коммуникации с помощью гаджетов.

Так, процесс освоения интернета был ускорен благодаря пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции людей. В Сеть были переведены не только обсуждения и переговоры, но и различные деловые конференции. В таких мероприятиях важно соблюдать определенные правила общения.

Чаще всего для проведения онлайн-конференций используется цифровая площадка Zoom. Одним из главных правил проведения переговоров здесь является технический вопрос: позаботиться о качестве связи и заряде батареи гаджета нужно заранее. Стоит обратить внимание и на внешний вид собеседника. Немаловажную роль играет и задний фон в видеоотчете. По мнению эксперта, всех членов семьи нужно заранее предупредить о важности предстоящего онлайн-события. Важно, чтобы никто не беспокоил участников интернет-переговоров, а также не мелькал на видеоэкране.

Невежливым поведением считается ходьба по комнате и занятие посторонними делами при включенной видеокамере, отмечает ФАН.

— Во время видеозвонка лучше всего смотреть непосредственно в камеру, чтобы у собеседников создавалось ощущение «прямого» взгляда в глаза, — подчеркнула Татьяна Баранова.

Инициатору онлайн-встречи важно соблюдать своеобразный баланс. Нельзя собирать участников по каждому поводу. Некоторые вопросы можно обсудить и в текстовом чате.

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