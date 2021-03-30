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Москвичи получат в собственность 150 нежилых помещений в многоквартирных домах
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичи получат в собственность 150 нежилых помещений в многоквартирных домах

Виктория Родимкина

Город

Столичное правительство передало в собственность москвичам 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства Москвы во вторник, 30 марта.

— Правительство столицы откажется от права собственности в отношении 150 нежилых помещений (чердаки, подвалы и другие) в многоквартирных домах. Это позволит жителям оформить их в общую долевую собственность, — говорится в сообщении.

Общая площадь помещений составит более 21 тысячи квадратных метров. В них размещаются инженерные системы домов. В помещениях могут быть оборудованы пространства для хранения инвентаря, детских колясок и велосипедов.

Владельцы квартир смогут выкупить у города помещения и использовать их для своих нужд, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил, что власти города продолжают планомерную работу по передаче подвалов и чердаков собственникам квартир.

— Это весьма логичная инициатива, чтобы МКД стал единым организмом, а нежилые помещения принадлежали пропорционально всем владельцам жилых помещений. В том числе и с точки зрения жилищного законодательства и правоприменения, — сказал он.

Александр Козлов добавил, что передача помещений в собственность позволяет жильцам ощутить себя полноценными собственниками. Также это формирует культуру ответственного отношения к своему дому.

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