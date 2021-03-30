Москвичи смогут предложить идеи для надписей на Смоленском метромосту
Москвичи смогут предложить свои идеи для надписей на Смоленском метромосту в столице. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
В ведомстве напомнили, что недавно в Москве обновили подписи на Смоленском метромосту. На сооружении уже появлялись мотивационные фразы: «Накручивай километры, а не себя»; «Вокруг такая любовь».
Пресс-служба добавила, что идеи для новых надписей москвичи смогут предложить в специальном боте в Telegram. Лучшие предложения выведут подсветкой на метромост.
— А еще мост может «заговорить» вашими словами. Объявляем бессрочный конкурс. Присылайте нам в бот ваши лучшие идеи: надписи появятся на мосту, а вас ждут крутые призы, — говорится в сообщении.
Жителей столицы призвали фотографировать интересные надписи на мосту и делиться весенним настроением.
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