Путин поддержал идею создать центр по истории Великой Отечественной войны

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ученых создать в России координационный центр по истории Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

Соответствующую идею предложил директор Института российской истории Юрий Петров. По его словам, подобная идея была во времена СССР.

— Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен, — цитирует Путина РИА Новости.

Он добавил, что движение «Бессмертный полк» в России возникло «из народа». В каждой семье есть гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом.

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