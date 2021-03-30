Путин поддержал идею создать центр по истории Великой Отечественной войны
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ученых создать в России координационный центр по истории Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
Соответствующую идею предложил директор Института российской истории Юрий Петров. По его словам, подобная идея была во времена СССР.
— Конечно, в советское время истории Великой Отечественной войны уделялось немало внимания. В современной России мы не должны забывать об этом, потому что интерес людей к этому огромен, — цитирует Путина РИА Новости.
Он добавил, что движение «Бессмертный полк» в России возникло «из народа». В каждой семье есть гордость за своих предков, которые внесли свой вклад в победу над нацизмом.
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