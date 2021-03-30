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«Зеленые» облигации на сумму около 90 миллиардов рублей выпустят в Москве
Фото: Pixabay

«Зеленые» облигации на сумму около 90 миллиардов рублей выпустят в Москве

Анастасия Волоснова

Город

«Зеленые» облигации на сумму около 90 миллиардов рублей выпустят в Москве. Об этом рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева в прямом Telegram-эфире канала «Экономика Москвы».

Багреева уточнила, что правительство столицы не планирует выходить на иностранные биржи с «зелеными» облигациями. Их выведут только на Московскую биржу для привлечения иностранных инвесторов.

— Под «зеленые» облигации, под «зеленые» проекты мы пока выбрали проекты на суммы порядка 90 миллиардов рублей. И думаю, что в этих пределах как раз выпустим «зеленые» облигации, — отметила Багреева.

По ее словам, «зеленые» облигации будут особенно интересны москвичам, которым небезразлично развитие города. Бумагами смогут воспользоваться системные и иностранные инвесторы, банки, физические лица.

Уточняется, что средства от размещения «зеленых» облигаций в Москве пойдут на развитие экологичных транспортных проектов.

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