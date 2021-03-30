Власти Москвы выделили на социальную поддержку 547,4 миллиона рублей в 2020 году

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Власти Москвы выделили на социальную поддержку жителям столицы 547,4 миллиона рублей в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Правительство столицы рассмотрело реализацию программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» 30 марта 2021 года.

Установлено, что результатом работы социальных служб города было успешное противодействие распространению коронавируса. В первой половине года учреждения были закрыты на карантин, специалисты работали в сменном режиме, уменьшая риски распространения вируса среди пенсионеров и инвалидов. В учреждениях социальной защиты в 2020 году создали 16 обсерваторов, где разместили 11,3 тысячи человек.

В 2020 году было оказано около 643,6 тысячи услуг по горячей линии Комплекса социальной защиты. Гражданам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями обеспечили выплату четырех тысяч рублей. Безработным москвичам выплатили до 19,5 тысячи рублей.

— Несмотря на пандемию, в 2020 году правительство Москвы сохранило и расширило действующие программы социальной защиты жителей города. В 2020 году из бюджета Москвы на предоставление мер социальной поддержки в денежной и натуральной форме было выделено 547,4 миллиона рублей — на 19 процентов больше, чем в 2019 году (460,6 миллиарда рублей). 44 процента из этой суммы было направлено на социальные выплаты и пособия, — говорится в сообщении.

С января 2021 года минимальный доход неработающего пенсионера увеличили с 19 500 рублей до 20 222 рублей. Социальные выплаты пенсионерам, ветеранам, семьям с детьми проиндексировали на 5,6 процента.

— Все желающие ветераны Великой Отечественной войны обеспечены устройствами «Тревожная кнопка», которая позволяет в случае необходимости срочно обратиться за помощью. 14,5 тысячи ветеранов получают социальную помощь на дому, включая доставку продуктов и лекарств, оплату квитанций, помощь в оформлении документов, сопровождение в медучреждения и другое, — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что в Москве также успешно решается проблема сиротства и реабилитации инвалидов, пишет агентство городских новостей «Москва».

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