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Высокопоставленного командира «Аль-Каиды»* ликвидировали в Афганистане
Фото: EPA

Высокопоставленного командира «Аль-Каиды»* ликвидировали в Афганистане

Кирилл Николаев

В мире

Афганские силы безопасности ликвидировали высокопоставленного командира террористической группировки «Аль-Каида»*. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в заявлении Национального директората безопасности Афганистана (NDS).

Отмечается, что во время спецоперации в провинции Пактика был ликвидирован Давлат Бек Таджики, также известный как Абу Мухаммад ат-Таджики. Кроме того, был уничтожен командир радикальной группировки «Талибан»* Хазрат Али, сообщает РИА Новости.

*«Аль-Каида» — организация признана террористической и запрещена на территории России.

*«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г. и запрещена на территории России.

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