Силовики готовятся к спецоперации возле дома стрелка из Мытищ

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

Спецназ готовится к спецоперации возле дома стрелка из Мытищ. Об этом сообщает корреспондент «Вечерней Москвы» с места событий во вторник, 30 марта.

В настоящее время силовики подъехали к дому стрелка Владимира Барданова. В спецоперации участвуют пецподразделения Росгвардии: СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр».

Корреспондент «ВМ» также уточнил, что один спецназовец был ранен во время штурма дома.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 марта, к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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