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Народный календарь. Как 31 марта предсказать себе идеальную жизнь
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Как 31 марта предсказать себе идеальную жизнь

Василий Плиткин

Общество

31 марта наши предки называли в честь святителя Кирилла Иерусалимского. В народном календаре дата получила название Кирилл — Дери полоз.

Славяне верили, что в этот день можно предсказать свое будущее с помощью Луны. Нужно выйти на улицу в полночь и загадать себе идеальную жизнь, а лучше даже записать все это на листок и сжечь его на перекрестке.

В этот день нельзя было одалживать хлеб или соль, примета гласила, что это лишит здоровья семью.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 31 марта предсказать себе идеальную жизнь

Приметы погоды гласили, что если в этот день появились комары, то погода будет солнечной и ясной, если мошкара кружит — будет урожай грибов.

31 марта отмечается Международный день резервного копирования.

132 года назад в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. 128 лет назад американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией».

В этот день родились немецкий композитор и органист Иоганн Себастьян Бах, писатель Корней Чуковский, актер Александр Збруев и артист Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре, певица Натали (Наталья Рудина).

Именины отмечают Трофим, Кирилл, Даниил, Дмитрий, Наталья, Григорий.

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народный календарьВидео ВМвера в приметы
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