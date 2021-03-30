Онлайн-фотовыставка открылась ко Дню бездомного человека

Фото: @DtRoad

Фонд «Ночлежка» организовал онлайн-выставку фотографий ко Дню бездомного человека, который проходит 30 марта. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что жизнь на улице не выбирают. Кроме того, каждый может оказаться перед лицом обстоятельств, с которыми сложно справиться. Таким людям помогает фонд «Ночлежка».

— Протяните руку — для кого-то она может быть единственной опорой, — говорится в сообщении.

Фото: @DtRoad

Ранее стало известно, что в Москве пройдет выставка к 60-летию первого полета человека в космос.

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