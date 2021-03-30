Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

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Курс доллара снизился на 1,85 копейки и составил 75,87 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 46 403 сделки на сумму 213,4 миллиарда рублей.

Курс евро уменьшился на 29,46 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,05 рубля. Всего на ЕТС были заключены 5333 сделки на сумму 24,32 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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