Тело мужчины нашли в опрокинувшемся судне в Ленинградской области

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Водолазы обнаружили тело мужчины в опрокинувшемся судне в Ленинградской области. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что водолазы нашли тело человека, который ранее считался пропавшим, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что рыболовный траулер «Скорпион» завалился на борт в Отрадном (Кировский район Ленинградской области — прим. «ВМ»). шесть человек выбрались самостоятельно. Местонахождение еще одного рабочего устанавливается.

По факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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