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Полиция задержала мужчину, ходившего по путям на станции метро «Баррикадная»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Полиция задержала мужчину, ходившего по путям на станции метро «Баррикадная»

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, метро Баррикадная Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который ходил по путям на станции метро «Баррикадная» в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 30 марта, на станции метро «Баррикадная». Мужчину задержали из-за того, что он ходил по путям в туннеле столичного метро.

Видео: Telegram-канал Новости Москвы

Уточняется, что задержанного направили на медицинское освидетельствование. По факту произошедшего составлен административный протокол.

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