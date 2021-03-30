Полиция задержала мужчину, ходившего по путям на станции метро «Баррикадная»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Баррикадная Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который ходил по путям на станции метро «Баррикадная» в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел вечером во вторник, 30 марта, на станции метро «Баррикадная». Мужчину задержали из-за того, что он ходил по путям в туннеле столичного метро.

Видео: Telegram-канал Новости Москвы

Уточняется, что задержанного направили на медицинское освидетельствование. По факту произошедшего составлен административный протокол.

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