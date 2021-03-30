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Участок для строительства спортивного комплекса на юге Москвы выставлен на торги
Фото: youtube.com

Участок для строительства спортивного комплекса на юге Москвы выставлен на торги

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, Варшавское шоссе, вл170Г Карта всех событий

Земельный участок на юге столицы для строительства спортивно-бытового комплекса выставили на торги по аренде. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на сайте департамента Москвы по конкурентной политике.

Объявлен аукцион на аренду земельного участка площадью 0,10 гектара по Варшавскому шоссе, владение 170Г. Начальная цена годовой аренды составляет 680,3 тысячи рублей. Принять участие в торгах могут представители малого и среднего бизнеса.

Участок предназначен для строительства спортивно-бытового комплекса, где могут открыться объекты для облуживания населения — ателье, бани, парикмахерские, прачечные и помещения для занятий спортом — фитнес-залы, бассейны и физкультурно-оздоровительные центры.

— Общая площадь будущего объекта составит 1,5 тысячи квадратных метров. Всего в прошлом году город реализовал на торгах 33 земельных участка под коммерческое строительство, пять из них — на территории ЮАО, — отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

С победителем торгов город заключит договор на 2,5 года. За этот период арендатор должен будет построить объект и ввести его в эксплуатацию. По результатам реализации проекта все площади объекта передаются в собственность инвестора.

Заявки на аукцион в электронной форме принимаются до 12 апреля 2021 года, торги пройдут 15 апреля.

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