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Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

Транспорт

Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали четыре рейса и девять отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и два отменены. А в аэропорту Внуково задержан один рейс и четыре отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

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аэропортыотмена и задержка рейсовМосква
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